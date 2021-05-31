МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Почти 12 миллионов человек приняли участие в предварительном голосовании "Единой России", сообщил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин.
В 2016 году явка во время очного предварительного голосования "Единой России" составила 9,5% от общего числа избирателей, или 10,4 миллиона человек.
Предварительное голосование "Единой России" завершилось в воскресенье. В половине регионов проголосовать можно было по смешанной системе — онлайн и на избирательных участках, а в остальных регионах только онлайн.
Ряд регионов уже подвели итоги голосования. Так, сюрпризом для партии стала Томская область, где лидерство по списку занял представитель волонтерского движения — руководитель центрального штаба "Российский студенческие отряды" Михаил Киселев Он обошел более именитых участников.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин победил в отборе для участия в выборах в ГД от родной для него Саратовской области, а первая в мире женщина-космонавт, сейчас — депутат Госдумы Валентина Терешкова победила в отборе для участия в думских выборах от Ярославской области.
Согласно данным сайта праймериз ЕР, первое место в отборе для участия в выборах Госдумы РФ по списку от Свердловской области занял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в тройку лидеров также вошел российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин и депутат ГД Павел Крашенинников. Кроме того, в праймериз "Единой России" в ГД от Ульяновской области победил депутат Госдумы, трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
"Праймериз "Единой России" оказались востребованной процедурой, которая показала вовлечение и населения, и элиты. Праймериз становятся инструментом разрешения межэлитных проблем и конфликтов", — рассуждает в этой связи генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
Он привел в пример Пермский край, где в отличие от ситуации 2016 года, характеризовавшейся высоким уровнем электорального напряжения в течение всей избирательной кампании, сейчас внутриэлитные противоречия удалось уладить. Так, по одномандатным округам победили действующие депутаты Госдумы. При этом в большинстве случаев победа была весьма уверенной. Так, депутат Дмитрий Скриванов получил почти 22 тысячи голосов, а его ближайший конкурент – менее 2 тысяч.
"У кандидатов со значительным уровнем поддержки, таким как Дмитрий Скриванов в Пермском крае, по всей России схожие факторы, при помощи которых они побеждают. Это масштабная мобилизация избирателей, это медийная активность, это популярность политика. Из этих факторов и складывается победа. Времена, когда можно было рассчитывать на какой-то административный сигнал, который гарантирует политику избрание без значительный усилий, прошли. Я считаю это благом для "Единой России" и российской политики в целом", — отметил Орлов.
Конечно, еще предстоит избирательная кампания, есть кандидаты от оппозиционных партий, которые будут противостоять кандидатам, победившим на праймериз, но в рамках правящего класса внутри "Единой России" достигнут консенсус, и он позволит партии мобилизоваться в Пермском крае в ходе основной кампании в противостоянии кандидатам от оппозиции, уверен эксперт.
По словам Карелина, победители предварительного голосования "Единой России" по одномандатным округам и по списку будут представлены партией на выборах в Государственную Думу и региональные заксобрания.
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