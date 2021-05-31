МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Почти 12 миллионов человек приняли участие в предварительном голосовании "Единой России", сообщил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин.

В 2016 году явка во время очного предварительного голосования "Единой России" составила 9,5% от общего числа избирателей, или 10,4 миллиона человек.

Предварительное голосование "Единой России" завершилось в воскресенье. В половине регионов проголосовать можно было по смешанной системе — онлайн и на избирательных участках, а в остальных регионах только онлайн.

Ряд регионов уже подвели итоги голосования. Так, сюрпризом для партии стала Томская область, где лидерство по списку занял представитель волонтерского движения — руководитель центрального штаба "Российский студенческие отряды" Михаил Киселев Он обошел более именитых участников.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин победил в отборе для участия в выборах в ГД от родной для него Саратовской области, а первая в мире женщина-космонавт, сейчас — депутат Госдумы Валентина Терешкова победила в отборе для участия в думских выборах от Ярославской области.

Согласно данным сайта праймериз ЕР, первое место в отборе для участия в выборах Госдумы РФ по списку от Свердловской области занял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в тройку лидеров также вошел российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин и депутат ГД Павел Крашенинников. Кроме того, в праймериз "Единой России" в ГД от Ульяновской области победил депутат Госдумы, трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Медведев не исключил введение бесплатного проезда для школьников

ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

"Праймериз "Единой России" оказались востребованной процедурой, которая показала вовлечение и населения, и элиты. Праймериз становятся инструментом разрешения межэлитных проблем и конфликтов", — рассуждает в этой связи генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Он привел в пример Пермский край, где в отличие от ситуации 2016 года, характеризовавшейся высоким уровнем электорального напряжения в течение всей избирательной кампании, сейчас внутриэлитные противоречия удалось уладить. Так, по одномандатным округам победили действующие депутаты Госдумы. При этом в большинстве случаев победа была весьма уверенной. Так, депутат Дмитрий Скриванов получил почти 22 тысячи голосов, а его ближайший конкурент – менее 2 тысяч.

"У кандидатов со значительным уровнем поддержки, таким как Дмитрий Скриванов в Пермском крае, по всей России схожие факторы, при помощи которых они побеждают. Это масштабная мобилизация избирателей, это медийная активность, это популярность политика. Из этих факторов и складывается победа. Времена, когда можно было рассчитывать на какой-то административный сигнал, который гарантирует политику избрание без значительный усилий, прошли. Я считаю это благом для "Единой России" и российской политики в целом", — отметил Орлов.

Конечно, еще предстоит избирательная кампания, есть кандидаты от оппозиционных партий, которые будут противостоять кандидатам, победившим на праймериз, но в рамках правящего класса внутри "Единой России" достигнут консенсус, и он позволит партии мобилизоваться в Пермском крае в ходе основной кампании в противостоянии кандидатам от оппозиции, уверен эксперт.

По словам Карелина, победители предварительного голосования "Единой России" по одномандатным округам и по списку будут представлены партией на выборах в Государственную Думу и региональные заксобрания.