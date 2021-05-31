КАИР, 31 мая – ПРАЙМ. Власти Турции с 1 июня смягчают меры против коронавируса — сокращается комендантский час, кафе и рестораны начнут принимать клиентов, заявил в понедельник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. В Турции надеются на возобновление авиасообщения с Россией

Ранее в Турции был объявлен самый длительный с начала пандемии локдаун — с 29 апреля до 17 мая из-за роста заболеваемости коронавирусом. До 1 июня действует ежедневный комендантский час с 21.00 до 5.00 (время совпадает с мск) и круглосуточный комендантский час по субботам и воскресеньям, а рестораны и кафе работают только на вынос и доставку.

"В течение всего июня комендантский час будет действовать в будни и в субботу с 22.00 до 05.00. В воскресенье будет введен круглосуточный комендантский час", — заявил Эрдоган, выступление которого транслируют турецкие телеканалы.

Кафе, рестораны, развлекательные центры, спортивные залы будут открыты с 07.00 до 21.00 за исключением воскресенья. В воскресенье рестораны будут обслуживать исключительно на доставку.

Также разрешается с 1 июня проводить свадьбы в закрытых и открытых помещениях при условии соблюдения мер безопасности.

По данным минздрава Турции, в стране зафиксированы более 5,2 миллиона случаев коронавируса, скончались более 47 тысяч человек. За сутки зарегистрированы 6933 случая заболевания и 134 смерти.