С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня — ПРАЙМ. Большинство россиян скорее позитивно относятся к бизнесменам, а почти половина уверена, что они оказывают значительное влияние на жизнь в стране, показало исследование международной компании PwC совместно с фондом "Общественное мнение" (инФОМ), подготовленное к Петербургскому международному экономическому форуму. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

В исследовании принял участие 2021 человек, проживающих как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Оно отражает оценку условий для занятия бизнесом, представления россиян о роли государства и бизнеса в экономическом развитии страны, степени участия государства в поддержке и регулировании бизнеса. Бумаги российских компаний закрыли торги в основном ростом

"Скорее хорошо" к отечественным бизнесменам относятся 76% респондентов, "скорее плохо" — лишь 10%. При этом 45% полагают, что лет 10–15 назад отношение к бизнесменам было хуже, а 20% думают, что, наоборот, лучше, а по мнению четверти опрошенных, ничего не изменилось", — показало исследование.

"Число тех, кто убеждены, что бизнесмены в России оказывают большое влияние на жизнь в стране (48%), превышает совокупное количество пессимистов (24% назвали это влияние небольшим, а еще 14% заявили, что оно вообще отсутствует", — отмечает Игорь Лотаков, управляющий партнер в России и странах Евразии PwC.

За сокращение налогов для бизнеса высказался 41% участников, 33% предложили оставить все как есть, и 11% высказались за повышение налогов.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.