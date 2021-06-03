МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Почти половина россиян готовы платить больше налогов, но быть уверенными в доступности и качестве государственных услуг; подавляющее большинство граждан выступают за прогрессивную шкалу налогообложения, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Согласно представленным данным, 45% респондентов предпочли бы платить больше налогов, но быть уверенными в широкой доступности и высоком качестве государственных услуг. Отмечается, что такую позицию чаще всего занимают люди в возрасте от 18 до 24 лет (66%). При этом 33% опрошенных хотели бы платить меньше налогов, понимая, что при этом качество государственных услуг может быть ниже.

"При этом большинство россиян (83%) являются сторонниками прогрессивной шкалы налогообложения: по их мнению, чем богаче человек, тем больший процент доходов он должен отдавать государству в виде налогов. За то, чтобы все платили равный процент налогов, выступают 13% наших сограждан, чаще 25-34-летние (27%)", — приводят исследователи результаты опроса.

Кроме того, отмечается, что 54% респондентов готовы платить высокие налоги при условии, что это позволит обеспечивать поддержку и бедным слоям населения. При этом 28% опрошенных уверены, что налоги должны быть как можно меньше, чтобы "каждый человек мог наилучшим образом распоряжаться своими деньгами".

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 марта. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.