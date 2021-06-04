МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Возможность дополнительного выходного дня 31 декабря скажется на росте зарплат сотрудников на беспрерывном производстве, ситуация зависит от того, как вопрос будет отрегулирован законодательно. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на заявление председателя общественного движения "Труд" Сергея Пескова.

Специалист отметил, что у работодателей на беспрерывном производстве появится обязанность привлекать сменных работников в выходной день и доплачивать им в двойном размере, что скажется на росте зарплат. Минтруд высказался о введении выходного 31 декабря

"Ну, а для работников, у кого пятидневная рабочая неделя, появится дополнительный выходной, который они и ранее оформляли за счет своего отпуска или отгула. Всё будет зависеть, как этот вопрос отрегулируют законодательно", — подчеркнул Песков.

Напомним, что ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство рассматривает возможность введения постоянного дополнительного выходного дня 31 декабря.