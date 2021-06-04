С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Сбербанк и Мосбиржа в ходе Петербургского международного экономического форума договорились о сотрудничестве в целях повышения финансовой грамотности в России, сообщила торговая площадка. Центробанк объяснил идею разрешить инвестировать на бирже с 12 лет

"В рамках соглашения Московская биржа и Сбербанк планируют совместную работу по повышению финансовой грамотности, развитию рынка коллективных инвестиций и расширению продуктовой линейки, увеличению прозрачности и доступности инструментов для широкого круга инвесторов. Кроме того, стороны будут сотрудничать в части разработки и продвижения новых инвестиционных продуктов, а также развития рынка рублевых процентных деривативов", — говорится в сообщении.

В то же время Московская биржа будет сотрудничать с "Тинькофф" при реализации проектов в области инвестиционной грамотности. Одним из направлений сотрудничества станет развитие инструментов привлечения инвестиций для компаний МСП, в том числе на стадии pre-IPO.

"В рамках соглашения Московская биржа и "Тинькофф" будут взаимодействовать при реализации проектов в области инвестиционной грамотности и повышения прозрачности инвестиционных продуктов, доступных всем категориям участников. Стороны планируют работать над созданием и продвижением новых инвестиционных продуктов, проводить совместные публичные мероприятия, направленные в том числе на расширение круга инвесторов и повышение доверия на российском финансовом рынке", — говорится в сообщении.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.