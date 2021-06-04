С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Затягивание с регистрацией российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе — это инструмент обеспечения коммерческих интересов "своих" компаний в ущерб своим гражданам, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я думаю, что это борьба за деньги со стороны тех, кто производит препараты подобного рода в других странах и хочет освоить европейский рынок, и делает с присущим им обычным блеском, и у них это хорошо получается….Есть определенные интересы у тех, кто занимается этим видом деятельности, они обеспечивают соответствующее освоение рынка теми компаниями, с которыми работают долгие годы. Там такая эшелонированная система взаимных интересов….А все, что вы сейчас сказали о политике, — это инструмент обеспечивания коммерческих интересов, кроме этого ничего там нет", — сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос о том, что он думает о политических заявлениях, согласно которым российская вакцина — это инструмент влияния.

"Конечно, политика всегда в чем-то где-то присутствует, но в данном случае, на мой взгляд, прежде всего, речь идет об экономических, коммерческих интересах в ущерб гражданам европейских стран", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.