С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что крайне важно наращивать выпуск эффективных и доступных вакцин, чтобы заблокировать распространение новой коронавирусной инфекции.

Путин в пятницу на полях ПМЭФ провел по видеосвязи встречу с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний-производителей вакцины "Спутник V". Он подчеркнул, что вакцинация имеет принципиальное значение в деле противодействия пандемии COVID-19.

"Сейчас крайне важно наращивать выпуск эффективных, доступных вакцин для того, чтобы заблокировать распространение инфекции, сохранить здоровье, жизни людей, повысить их благополучие, прежде всего через снятие вынужденных ограничений для деловой активности и восстановление глобального экономического роста", — заявил президент РФ.

Помимо этого, глава государства отметил, что России со Спутником V" пришлось пройти непростой путь — от скептических оценок до широкого международного признания.

"Конечно, здесь прошлось пройти непростой путь — от скептических оценок до широкого международного признания", — сказал Путин на церемонии запуска производства вакцины в Сербии.