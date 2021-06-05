МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 9 145, до 5 117 274, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 9 145 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1340 (14,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрированы 5 117 274 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,18%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве 2897, Петербурге — 857, Московской области — 775.

За сутки из всех субъектов РФ нет прироста случаев COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ — 0%; 2. Республика Тыва — 0,03%; 3. Еврейская автономная область — 0,04%", — говорится в сообщении.

За сутки в России скончались 399 человек с COVID-19, за все время — 123 436, в частности, за сутки в Москве подтверждено 56 смертей, в Санкт-Петербурге — 41, в Воронежской области — 15.