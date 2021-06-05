САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. "Русский Илон Маск" уже родился, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая на ПМЭФ-21.

"Я думаю, он уже родился. Я думаю, что он уже в школе учится или в детском садике. Конечно, и не один. Страна великая, конечно появится", — сказал Рогозин.