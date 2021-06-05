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Рогозин заявил, что "русский Илон Маск" уже родился
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"Русский Илон Маск" уже родился, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая на ПМЭФ-21. "Я думаю, он уже родился. Я думаю, что он уже в школе учится или в детском садике... ПРАЙМ, 05.06.2021
пмэф, илон маск, дмитрий рогозин, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. "Русский Илон Маск" уже родился, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая на ПМЭФ-21.
"Я думаю, он уже родился. Я думаю, что он уже в школе учится или в детском садике. Конечно, и не один. Страна великая, конечно появится", — сказал Рогозин.