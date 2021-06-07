МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Синдром Гийена-Барре после COVID-19 регистрируется в единичных случаях, в научной литературе описано всего около 100 случаев, в целом прогноз при данном синдроме благоприятный, но восстановление может занять длительное время, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Ученые заявили о доказательствах лабораторного происхождения SARS-CoV-2

Ранее научный ресурс EurekAlert! со ссылкой на работу ученых из Бирмингемского университета сообщил, что COVID-19 может привести к развитию синдрома Гийена-Барре. Как указал один из авторов статьи Алекс Рихтнер, антитела, которые вырабатываются после коронавирусной инфекции, имеют схожие черты с теми, что вызывают аутоиммунные болезни сердца и кожи.

"В единичных случаях эта патология регистрируется и при COVID-19. Синдром Гийена-Барре, ассоциированный с COVID-19, по-видимому, имеет большинство общих черт с классическими постинфекционными случаями его развития, возможно, с теми же иммуноопосредованными патогенетическими механизмами. В научной литературе описано около 100 случаев развития этого синдрома при COVID-19",- сказала Пшеничная.

Она уточнила, что синдром Гийена-Барре является достаточно редким осложнением инфекционных заболеваний, в основном вирусной этиологии, и встречается в 1-2 случаях на 100 тысяч населения в год вне зависимости от пола и возраста, у детей регистрируется реже.

По словам Пшеничной, синдром развивается, как правило, спустя 1-3 недели после различных ОРВИ, паротита, кори, ветряной оспы, энтеровирусной инфекции и других.

"В целом прогноз при синдроме Гийена-Барре благоприятный. Но период восстановления может быть длительным от одного до шести месяцев. В некоторых случаях может затянуться на один год и более", — отметила Пшеничная.

Синдром Гийена-Барре представляет собой острую, обычно быстро прогрессирующую воспалительную полинейропатию, которая может приводить к мышечной слабости и потере чувствительности в ногах и руках. Описание синдрома было опубликовано в 1916 году французскими врачами Жоржем Гийеном и Жаном Барре.