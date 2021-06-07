МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел России опубликовало список с девятью гражданами Канады, которым запрещен въезд в РФ за антироссийский курс и санкции 24 марта, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. В США не исключили введения санкций против Nord Stream 2 AG

Она отметила, что меры введены в отношении лиц, "причастных к формированию и проведению антироссийского курса".

"В ответ на введенные канадским правительством 24 марта 2021 года незаконные санкции против граждан Российской Федерации под надуманным предлогом якобы преследований осужденного за противоправные деяния росгражданина А.Навального принято решение закрыть въезд в Россию на бессрочной основе нижеследующим лицам, имеющим гражданство Канады", — говорится в сообщении министерства.

Оно публикует список, куда попали: министр юстиции и генеральный прокурор Канады Дэвид Ламетти, руководитель федеральной тюремной службы Энн Келли, комиссар Королевской канадской конной полиции Бренда Лаки, руководитель управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Марси Суркес, министр по взаимодействию с регионами Доминик Леблан, заместитель министра национальной обороны Джоди Томас, заместитель начальника штаба национальной обороны Майк Руло.

Кроме того, в списке значатся заместитель комиссара Королевской канадской конной полиции Брайан Бреннан, а также Скотт Бишоп — контр-адмирал, начальник разведывательного управления вооруженных сил страны.

Канада в конце марта расширила санкции против России в связи с Крымом. Санкции были введены против двух физлиц и четырех компаний из РФ и Украины.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".