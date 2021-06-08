МОСКВА, 8 июня — ПРАЙМ. Ректор Российского технического университета МИРЭА (РТУ МИРЭА) Станислав Кудж обратился к министру труда Антону Котякову с инициативой автоматически считать выпускников вузов безработными, а также выплачивать работодателям субсидии за их трудоустройство. Об этом сообщает РБК со ссылкой на оригинальный текст этого обращения, подлинность которого подтвердили в пресс-службе вуза. Работодатели рассказали, какая привычка мешает сотрудникам работать

Отмечается, что механизм субсидирования работодателей за трудоустройство граждан, состоящих в центре занятости, был запущен в январе 2021 года. Он предусматривает выплаты в размере трех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) на каждого человека — по состоянию на 2021 год, 38376 рублей.

В обращении предполагается, что подобная мера будет стимулировать компании нанимать и сохранять в штате безработных. Выплаты будут производится в три этапа: после того, как новый сотрудник отработает один, три и шесть месяцев.

По прогнозам премьер-министра Михаила Мишустина, субсидии позволят трудоустроить 220 тысяч человек. В федеральном бюджете предусмотрены расходы в размере 12 миллиардов рублей.

Кудж подчеркнул, что в целом ситуация с трудоустройством студентов и выпускников вузов остается напряженной, даже несмотря на снижение кризисных явлений в экономике в целом. Выпускники 2019 года, по мнению ректора РТУ МИРЭА, в настоящий момент являются наиболее уязвимой категорией участников рынка труда.