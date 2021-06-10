МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Бухгалтеры, финансисты и юристы чаще всего ежемесячно откладывают деньги. Об этом стало известно из исследования по вопросу формирования накоплений, проведенного крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru и финтех-компанией "Деньги Вперед". Сам опрос был проведен в мае 2021 года, и в нем приняли участие 2 261 работающих жителей России.

В топ-5 профессиональных областей, работники которых откладывают деньги чаще всего, вошли бухгалтерия и финансы (81%), юридическая и строительная сферы (по 78%), маркетинг и реклама (77%) и банковское дело (75%). Гораздо меньше возможностей для сбережений есть у рабочего персонала — только 6 из 10 специалистов откладывают деньги, причем 43% из них направляют на накопления до 10% ежемесячного дохода.

Треть респондентов (31%) уточнили, что откладывают от 5% до 10% дохода ежемесячно, 17% откладывают менее 5%, 16% откладывают от 15% до 30% дохода, а каждый четвертый опрошенный вообще ничего не направляет средства на сбережения. Более 50% дохода получается отправить в накопления у 4% респондентов, еще 7% откладывают от 30% до 50% ежемесячных поступлений. Россияне активно занялись обустройством дач и ремонтом

Основатель и СЕО финтех-компании Деньги Вперед Павел Гужиков отметил, что "события последних полутора лет сильно изменили подход россиян к накоплениям. Отрадно видеть, что, несмотря на продолжающийся кризис на рынке, люди стали больше думать о сбережениях и выбирают не очередной гаджет ради статуса, а формирование финансовой "подушки" на непредвиденный случай. 78% молодежи в возрасте 18-24 лет делают накопления на черный день — это хороший показатель, и его рост говорит о том, что каждое следующее поколение будет более финансово осознанным, чем предыдущее".

Как показало исследование, чаще всего россияне откладывают деньги без определенной цели, "про запас" накопления формируют 54% опрошенных. Самыми популярными целями для формирования сбережений были названы улучшение жилищных условий (36%), путешествия (32%), пассивный доход после выхода на пенсию (20%), а также образование для себя и детей (15% и 13%).

Отмечается, что мужчины выделяют деньги на инструменты для получения пассивного дохода почти вдвое чаще женщин (25% против 14%), а активно копить на образование детям россияне начинают после 35 лет (47% респондентов 34-55 лет против 8% опрошенных в возрасте 25-34 лет). На образование для себя респонденты в возрасте 18-24 лет откладывают втрое чаще опрошенных 35-44 лет — 29% против 10%.

Руководитель Службы исследований hh.ru Мария Игнатова подчеркнула, что "сбережения, сделанные во время работы, для 60% россиян становятся "подушкой безопасности" после увольнения. Эти цифры коррелируются с результатами данного опроса, которые показывают, что накопления без конкретной цели свыше половины россиян делают "про запас ".

Любопытно, что чаще всего ради достижения финансовых целей россияне готовы отказаться от регулярного обновления гаджетов, походов в рестораны и посещения развлекательных мероприятий, обновления гардероба и путешествий. От ежегодного отпуска и больничных готовы отказаться почти треть опрошенных (29%). При этом мужчины готовы отказываться чаще женщин от путешествий (51% против 37%) и отпусков (35% против 20%). Меньше всего тех, кто готов отказаться от чего-то ради накоплений, среди опрошенных в возрасте 45-54 лет — только каждый десятый (11%). Подсчитано, какой нужен доход, чтобы самому копить на пенсию

Лидерами среди респондентов, не делающих сбережения, оказались жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Самарской областей — без накоплений здесь живет каждый третий человек. Больше всего внимания накоплениям уделяют респонденты из Свердловской области и Татарстана — здесь о сбережениях заботятся более 80% жителей.