МОСКВА, 10 июня — ПРАЙМ. Эксперты компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, провели анализ самых распространенных схем мошенничества в сети. О наиболее популярных из них рассказала "Лента.ру" со ссылкой на пресс-релиз Group-IB.

По данным специалистов, 73% всех преступлений в интернете — это мошенничество. Причем 56% приходится на скам — обман, в ходе которого жертвы сами переводят деньги мошенникам и раскрывают свои данные, а 17% — на фишинг, то есть кражу данных банковских карт.

В целом эксперты обнаружили более 70 активных скам-групп, которые используют схему, получившую название "Мамонт". 54 из них были нацелены и на российских пользователей. Принцип работы схемы заключался в том, чтобы маскировать свои сайты под сервисы курьерской доставки, аренды недвижимости, бронирования отелей, банковских переводов, онлайн-ритейла или поиска попутчиков для поездок. С помощью фейковых страниц мошенники получали от пользователей, которые принимали их за настоящие, деньги за товары, которые никогда не будут доставлены, или услуги, которые не будут оказаны. Названы люди, которых мошенники боятся сильнее всего

В схеме "Мамонт" используются 93 различных бренда. К началу 2021 года количество фейковых сайтов, которые злоумышленники задействовали для обмана пользователей, достигло 10 тысяч. Каждая из мошеннических групп, использующих схему "Мамонт", зарабатывает до 8,9 миллиона рублей в месяц.

Исследователи подчеркнули, что в 2020 году количество случаев скама и фишинга в России выросло на 35% по сравнению с предыдущим годом. Так, в общей сложности менее чем за год мошенники, использующие схему "Мамонт", украли у россиян около 700 миллионов рублей.

Отмечается, что таргетированное многоступенчатое мошенничество, получившее название "Белый кролик" с незаконным использованием брендов компаний, в 2020-м году в основном было направлено на ритейл-сегмент и интернет-сервисы. Получая ссылку от друзей или от "компаний" через соцсети или мессенджеры с предложением поучаствовать в розыгрыше призов, акциях или пройти опрос, пользователи, в среднем, осуществляли 40 тысяч активных переходов на мошеннические сайты в день.

В целом, "Белым кроликом" были атакована клиенты не менее 100 известных брендов. Цель скамеров — кража денег, данных банковских карт и персональных данных. Пользователи проходят множество этапов, оказываясь на разных публичных площадках (соцсетях, мессенджерах, сайтах) и заканчивая скрытыми веб-ресурсами, для доступа на которые под каждую жертву формируется индивидуальная фишинговая ссылка, исходя из местоположения, IP-адреса, модели устройства, user-агента.

Заместитель генерального директора Group-IB Андрей Бусаргин считает, что скам-мошенничество приобрело такие масштабы, что бороться с ним с помощью поштучной блокировки поздно. По его словам, сегодня для этих целей используются автоматизированные системы, которые выявляют все элементы скам-инфраструктуры в мошеннической схеме. Обнаружив одно нарушение, они моментально находят всю атакующую сеть.