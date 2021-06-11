МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. С весны прошлого 2020 года — начала распространения COVID-19 — страховые компании в России стали активно предлагать гражданам полисы на случай заболевания коронавирусом. Россияне забыли о причитающихся пенсионных накоплениях

Однако компенсации по страховым случаям будут выплачиваться только при серьезных последствиях для здоровья и жизни застрахованных, в том числе вакцинированных, пишет газета "Известия" со ссылкой на юристов.

Как отметила в беседе с изданием адвокат бюро S&K Вертикаль Александра Стирманова, компенсации по коронавирусным страховым случаям будут выплачиваться, в частности, при резкой аллергической реакции на прививку, госпитализации либо смерти.

Она напомнила, что ряд страховых компаний заявлял, что освободит клиента от доказывания причинно-следственной связи между проведенной вакцинацией и ухудшившимся состоянием здоровья.

Для того, чтобы получить страховую выплату, нужно предоставить документ о вакцинации и заключение врача о состоянии здоровья.

"Однако, на мой взгляд, в такой упрощенный порядок подтверждения права на выплату сложно поверить. Возникают сомнения, что страховые не будут проверять наличие причинно-следственной связи между вакцинацией и ухудшившимся состояниям здоровья клиента", — отметила адвокат и добавила, что если состояние застрахованного ухудшилось либо он умер не сразу после вакцинации, а через месяц или позже, скорее всего, для получения права на выплату придется доказывать, что неблагоприятное воздействие связанно именно с прививкой.

"И что делать, если медицинские документы подтверждают ухудшившееся состояние клиента, но отсылка на COVID-19 отсутствует? Сомневаюсь, что в такой ситуации данный случай будет признан страховым случаем», — отметила Стирманова.

В свою очередь руководитель практики административного и страхового права юридической кой компании "ССП-Консалт" Екатерина Назарова добавила, что страховщики искусственно делают свой продукт совсем "невыплатным". Они тем самым нивелируют возможные убытки и наращивают прибыль от продаж. То есть просто положительный тест на коронавирус не будет являться страховым случаем.

Онапояснила, что страховые при продаже страховок заявляют, что возмещение выплатят в фиксированной сумме в случае диагностирования коронавируса, вводя потребителей в заблуждение. По ее словам, они не доносят информацию о том, что в правилах страхования предусмотрена выплата не при положительном результате теста на COVID-19, а в случае госпитализации, длительной нетрудоспособности или смерти (выплату получат наследники).