2021-06-11T18:43:57+03:00
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У должников по коммунальным услугам будет доход, который не отнимут
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Кабмин РФ предложил расширить меру на неприкосновенный минимальный доход для должников. На это право теперь, если поправки одобрят, будут рассчитывать все граждане, оказавшиеся в... ПРАЙМ, 11.06.2021
жку, должники, новости, финансы, общество
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Кабмин РФ предложил расширить меру на неприкосновенный минимальный доход для должников. На это право теперь, если поправки одобрят, будут рассчитывать все граждане, оказавшиеся в трудной финансовой ситуации, пишет "Российская газета" со ссылкой на зарегистрированный на сайте Госдумы соответствующий законопроект.
"Поправки предлагается внести в ГПК и закон "Об исполнительном производстве". Они гарантируют должнику неприкосновенный минимум от зарплаты, на который нельзя будет наложить взыскание. Так что после всех отчислений у человека должны оставаться достаточные для жизни средства", — цитирует издание председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева.
По его словам, поправки дают право должнику обратиться в службу судебных приставов с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ.
Мера не будет распространяться на должников по алиментам, а также на случаи возмещения гражданином вреда от совершенного им преступления.
"При этом должники по ЖКХ получат право на защиту неприкосновенного минимума, тогда как изначально предполагалось и их вывести из-под действия предлагаемых правил. Также предлагаемые гарантии получат должники по административным штрафам, в том числе нарушители правил дорожного движения", — сказал газете Груздев.