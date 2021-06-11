МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Кабмин РФ предложил расширить меру на неприкосновенный минимальный доход для должников. На это право теперь, если поправки одобрят, будут рассчитывать все граждане, оказавшиеся в трудной финансовой ситуации, пишет "Российская газета" со ссылкой на зарегистрированный на сайте Госдумы соответствующий законопроект.

"Поправки предлагается внести в ГПК и закон "Об исполнительном производстве". Они гарантируют должнику неприкосновенный минимум от зарплаты, на который нельзя будет наложить взыскание. Так что после всех отчислений у человека должны оставаться достаточные для жизни средства", — цитирует издание председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева.

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Мера не будет распространяться на должников по алиментам, а также на случаи возмещения гражданином вреда от совершенного им преступления.

"При этом должники по ЖКХ получат право на защиту неприкосновенного минимума, тогда как изначально предполагалось и их вывести из-под действия предлагаемых правил. Также предлагаемые гарантии получат должники по административным штрафам, в том числе нарушители правил дорожного движения", — сказал газете Груздев.