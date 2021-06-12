Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Заменить меры соцподдержки денежными выплатами граждане могут по ряду направлений, сообщили "Российской газете" в Минтруде.
К ним относятся медицинское обеспечение, санаторно-курортное лечение и проезд до места отдыха и обратно, рассказало издание.
В 2020 году право на денежные выплаты использовали около 800000 инвалидов, около 15500 ветеранов Великой Отечественной войны, 75300 ветеранов боевых действий, 33 героя России и другие группы граждан.
Так, инвалиды имеют право на бесплатные технические средства реабилитации. К ним относятся, например, кресло-коляска или протез.
Для получения компенсации в следующем году гражданин должен подать заявление в этом году, не позднее 1 октября.
С 1 июля этого года все социальные выплаты будут приходить только на карту национальной платежной системы "Мир", отметили в Минтруде.
С 1 февраля 2021 года в России граждане могут получить следующие денежные выплаты:
- общая сумма компенсации составляет 1211,66 рублей в месяц,
- за бесплатные лекарства и медизделия гражданин может получить 933,25 рублей,
- за путевку на санаторно-курортное лечение — 144,37 рублей,
- за бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 134,04 рублей.
https://1prime.ru/society/20210612/833915382.html