МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Заменить меры соцподдержки денежными выплатами граждане могут по ряду направлений, сообщили "Российской газете" в Минтруде. Сколько денег нужно на безбедную старость и где их взять

К ним относятся медицинское обеспечение, санаторно-курортное лечение и проезд до места отдыха и обратно, рассказало издание.

В 2020 году право на денежные выплаты использовали около 800000 инвалидов, около 15500 ветеранов Великой Отечественной войны, 75300 ветеранов боевых действий, 33 героя России и другие группы граждан.

Так, инвалиды имеют право на бесплатные технические средства реабилитации. К ним относятся, например, кресло-коляска или протез.

Для получения компенсации в следующем году гражданин должен подать заявление в этом году, не позднее 1 октября.

С 1 июля этого года все социальные выплаты будут приходить только на карту национальной платежной системы "Мир", отметили в Минтруде.

С 1 февраля 2021 года в России граждане могут получить следующие денежные выплаты: