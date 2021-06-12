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2021
https://1prime.ru/society/20210612/833915573.html
Пенсионный фонд России зачисляет пенсии только на карты "Мир"
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Все кредитные организации России с 1 июля 2021 года обязаны перечислять пенсию только на карты "Мир", пишет "Российская газета". Также граждане получают зачисления от банков на... ПРАЙМ, 12.06.2021
пфр, банки, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Все кредитные организации России с 1 июля 2021 года обязаны перечислять пенсию только на карты "Мир", пишет "Российская газета".
Также граждане получают зачисления от банков на карты национальной платежной системы "Мир" в связи с социальными выплатами, рассказало издание.
Россияне могут получить пенсию также на вклады с возможностью пополнения и снятия.
Эксперты советуют россиянам оформить карту "Мир" сейчас, так как ее оформление не может завершено мгновенно. На завершение процедуры требуется минимум 7 рабочих дней.
Банк может выдать гражданину в день его визита в отделение кредитной организации лишь не именную карту "Мир". При этом пенсию можно получить только на именную карту.
Пенсионер имеет право отказаться от услуг банка, после этого он будет получать пенсию через "Почту России".