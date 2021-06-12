МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Все кредитные организации России с 1 июля 2021 года обязаны перечислять пенсию только на карты "Мир", пишет "Российская газета". Банк России готовит маркировку компаний, вошедших в "черный список"

Также граждане получают зачисления от банков на карты национальной платежной системы "Мир" в связи с социальными выплатами, рассказало издание.

Россияне могут получить пенсию также на вклады с возможностью пополнения и снятия.

Эксперты советуют россиянам оформить карту "Мир" сейчас, так как ее оформление не может завершено мгновенно. На завершение процедуры требуется минимум 7 рабочих дней.

Банк может выдать гражданину в день его визита в отделение кредитной организации лишь не именную карту "Мир". При этом пенсию можно получить только на именную карту.

Пенсионер имеет право отказаться от услуг банка, после этого он будет получать пенсию через "Почту России".