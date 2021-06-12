МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Названы три новые профессии, которые гарантируют хорошую зарплату в ближайшие десять лет. И прежде всего это медиаменеджер, так как медиатизация современного мира стремительно растет, также коуч — из-за ориентированности на развитие человека и его благополучие, а еще молекулярный диетолог. Подробнее о том, что представляют собой эти профессии, рассказали ниже эксперты "Российской газеты" (РГ).

МЕДИАМЕНЕДЖЕР

Проникновение медиа во все сферы экономики и жизни, или медиатизация нашего общества стремительно растет. Александр Куприянов, руководитель образовательной программы "Медиакоммуникации" ВШЭ признался РГ, что у него нет никаких сомнений по поводу востребованности этой профессии в будущем. У бизнеса есть необходимость общаться со своими клиентами, со своей аудиторией в соцсетях, продвигать свой продукт. Кроме того, сейчас бизнес, разочаровавшись в привычных СМИ, начинает выпускать свои медиа. И именно там нужен медиаменеджмент.

По словам Куприянова, "сайт для любого проекта создать создать не сложно. А вот продумать идею, содержание курса, его драматургию, маркетинговое сопровождение — гораздо труднее. Говорящая голова — это контент. Его надо продюсировать, организовывать взаимодействие с аудиторией. Следующий шаг — это управление медийными продуктами. Такие специалисты называются "продакт менеджерами". Эти люди в медийной сфере отвечают за то, чтобы никто из потребителей не ушел расстроенным и недовольным".

Базовая зарплата медиаменеджера составляет 50 тысяч рублей. Продакт-менеджер с опытом может претендовать уже на 150-200 тысяч рублей. Россияне рассказали, на что они готовы ради зарплаты в 250 тысяч рублей

КОУЧ

Коучинг — одно из самых перспективных направлений, которое возникло на стыке психологии, бизнеса, спорта, философии. Оно тесно связано с главным направлением последних десятилетий — ориентированностью на человека, его интересы, развитие, благополучие.

Руководитель и преподаватель программы "Основы коучинга" в МГППУ Мария Гейнрихс объяснила РГ, что коуч не дает оценок и советов, он скорее задает вопросы, чтобы помочь человеку разобраться в самом себе, понять свои истинные цели и сделать шаг к их достижению. "то может быть развитие бизнеса, карьерный рост, выстраивание отношений с людьми, достижения в любых областях жизни… Это всегда шаг в сторону позитива, коуч поможет вам найти уникальное решение, мотивацию, и у вас все получится", — отметила она. Гейнрихс уточнила, что коуч не работает с психологическими травмами, зависимостями, депрессиями — это все для других специалистов. Коучи могут иметь специализацию — бизнес, карьера, лайф-коучинг, коучинг команд.

"Допустим, вы хотите быть начальником, а вас никак не назначают. Карьерный коуч поможет с этим разобраться. Возможно, после беседы с ним вы сами решите, что эта цель навязана социумом, а лично вам это совершенно не нужно или, наоборот, поймете, почему до сих пор не получили желанного места и что надо в себе изменить, чтобы подняться на новую ступеньку", — пояснила эксперт.

Зарплата коучей — 60-70 тысяч рублей, но есть вакансии и на 300 тысяч рублей.

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ДИЕТОЛОГ

Это новая компетенция врача-диетолога. Сегодня диетология — одна из наиболее динамично развивающихся научных дисциплин. С каждым годом появляются все новые и новые данные об индивидуальных особенностях организма человека, способности переваривать, усваивать и метаболизировать те или иные вещества. Например, считается, что зеленый чай всем полезен. Но мы уже знаем, что есть люди, на которых он не оказывает выраженного воздействия в связи с высокой активностью ферментов, которые разрушают полезные вещества. Другой пример — кофе. Одним можно выпивать в течение дня две или даже три чашки кофе, и это будет профилактикой инфаркта, а другим даже одна чашка регулярно потребляемого кофе может навредить".

Еще про нас: человечество стареет и хочет стареть качественно, не теряя память, речь, слух, зрение, возможность двигаться. Кто поможет? В том числе, диетолог. Правильно составленный рацион питания помогает замедлить процессы старения, сохранить физическую подвижность и умственную активность.

Очень интересное направление в диетологии — пробиотикотерапия. Это воздействие на организм человека с помощью бактерий с определенными свойствами. Они могут помочь в профилактике и лечении диабета, ожирения, аллергических заболеваний. "Исследования показывают, что если вводить пробиотики в высококалорийную диету (4 тысячи калорий), то набор веса замедляется" — рассказала заведующая кафедрой диетологии и клинической нутрициологии РУДН Светлана Орлова.

По ее словам, зарплата врача-диетолога составляет от 70 до 90 тысяч рублей.