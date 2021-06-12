МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Ощущение победы над коронавирусом и майские выходные стали причиной всплеска заболеваемости в России, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Путин рассказал о симптомах после вакцинации от COVID

Заболеваемость COVID-19 в России выросла до 13,5 тысячи случаев за сутки. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 193 964, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"На майские праздники народ развез вирус по городам и весям, многие заболели и не обратились к врачу, потому что праздники. После праздников локдаун не вводили и потребовалось один-два цикла заражения для коронавируса, чтобы те, кто заразился на майских, разнес вирус, а потом получил ухудшение. Вариант "дельта" (индийский штамм вируса — ред.) без сомнения повлиял тоже. И сейчас мы имеем последствия", — сказала Баранова.

Она отметила, что резкость подъема заболеваемости может быть объяснена особенностями нового варианта вируса, а именно его большей заразностью, при которой каждый больной ранней стадии распространяет большее количество вирусных частиц, а значит заражает большее число людей. И все это — на фоне снижения использования СИЗ. В Москве прекращают ночную работу кафе, бары, рестораны и ночные клубы

"Как и в Индии, в России объявили победу над коронавирусом. В Индии процент вакцинированных был очень маленьким, но после долгого периода ограничений люди устали, на этом фоне отпраздновали победу, люди сняли маски и пошли на массовые мероприятия, это создало условия для варианта "дельта", и в результате резкий рост заболеваемости. В России вакцинация не более 10%, плюс пришли варианты вируса", — сказала Баранова.

Как уточнила Баранова, новый вариант, так называемый индийский, или "дельта" — более заразный, что показал опыт Великобритании, где этот вирус уже вытеснил все предыдущие штаммы.

"Каждый больной — это фабрика по выпуску вирусов, а сам вирус — это инструкция по изготовлению новых вирусных частиц. Новый вариант вируса — "усиленная" инструкция, в которой написано, что количество произведенных штук вируса в минуту нужно увеличить любыми способами. При выполнении "усиленной" инструкции организм человека, естественно, страдает больше, но и выпускает намного больше вирусов… За счет чего это достигается Детская прививка от COVID будет готова к 15 сентября, пообещал Гинцбург

По мнению биолога, вирус не приобретает новые, более опасные свойства, а просто за счет большего количества вырабатываемых вирусов он сильнее напрягает клетки, ткани и системы организма.

"После болезни у многих иммунитет не очень длительный и после вакцинации тоже может быть не очень длительным. Есть люди, у который вообще после прививки нет иммунитета, или его недостаточно. Случаются и повторные инфекции, на горизонте три- шесть- девять месяцев. Значит некоторые из тех, кто сделал прививку полгода назад, сейчас могут уже остаться без иммунитета, то есть им надо снова делать прививку, а большинство еще первую не сделало", — сказала Баранова.

Она также отметила, что до конца ситуация с вариантами вируса в России не ясна. За то время, что Россия подает в базы данных десятки секвенированных образцов коронавируса, Великобритания отсылает 20 тысяч и больше.

По мнению Барановой, в России могут секвенировать вирус в особых, сложных случаях, а не у всех подряд, как в Великобритании, а это может искажать частоты детекции вирусных вариантов, но скорее в сторону завышения. Тем не менее, радоваться, что частота варианта дельта в Москве может быть завышенной, не стоит. Опыт Индии показал, что вариант дельта способен вытеснить все остальные варианты примерно за 2-3 недели.

Читайте также:

Собянин продлил выходные дни в Москве до 20 июня