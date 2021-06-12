МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы.

"Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников", — написал Собянин в своем блоге.

Мэр уточнил, что "длинные выходные" в Москве продлятся девять дней — с 12 по 20 июня. По его словам, это решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным (воскресеньям).

Решение не распространяется на организации, которые имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры, а также на предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей в соответствии с указом президента РФ от 11 мая 2020 года № 316. Мишустин поздравил россиян с Днём России

Власти рекомендуют с 13 июня работодателям перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, говорится в документе, опубликованном на сайте мэра Москвы.

"Установить, что работодателям, осуществляющим деятельность на территории города Москвы, рекомендуется с 13 июня 2021 года перевести работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы не менее 30% работников", — сообщается в документе.