МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Исследователь этикета Татьяна Митрофанова провела исследование и выявила, какие тренды особенно раздражает собеседников в электронной переписке. Об этом сообщают "Известия".

Опрошенные назвали отправление анимированных открыток и gif-картинок, которые чаще всего присылают на какой-нибудь большой праздник — Новый год, Деньми-поздравлениями злоупотребляют старшие родственники. Россиянам рассказали, какой бизнес можно открыть с 50 тысячами рублей

"Я предлагаю лояльно относиться к старшему поколению, потому как они пропустили эру ICQ и "ВКонтакте". У нас тоже был период, когда мы начинали пользоваться мессенджерами и отправляли друг другу странные вложения. Постепенно это отжило, и мы двинулись дальше", — посоветовала Митрофанова.

С анимацией и gif-картинками на одном уровне раздражения находятся смайлики и эмодзи.

"Поскольку эмоциональный фон у всех разный, люди выражают свои чувства как могут: если розочка, то 15 штук, если смайлик, то 10. Кто-то, наоборот, отделывается одной закрытой скобкой. Ко всем этим вариантам стоит быть благосклонным", — пояснила специалист.

Помимо этого, следует иметь в виду, что голосовые сообщения часто являются нарушением личных границ собеседника, разумеется, не считая тех случаев, когда адресат обладает плохим зрением и ему проще прослушать сообщение, чем прочесть.

Еще одной важной проблемой в общении исследователь называет перегруженность и временами огромное количество чатов — рабочие, родительские, домовые или так называемые "флудилки", где происходит общение на самые разные темы. Выходом из подобной ситуации Митрофанова называет четкое структурирование и разделение чатов на важные и все остальные.