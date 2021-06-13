С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – ПРАЙМ. Заболеваемость COVID-19 в Петербурге растет, власти вынуждены будут ввести новые ограничения, сообщает пресс-служба администрации губернатора. Биолог назвала причины всплеска коронавируса в России

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова обсудили эпидемическую ситуацию в городе.

По словам Башкетовой, проведенные проверки по барам, ресторанам и торговым центрам зафиксировали многочисленные случаи нарушения правил эпидемической безопасности и ослабление контроля со стороны персонала за посетителями при массовых просмотрах матчей ЕВРО-2020.

Беглов напомнил, что эпидемия COVID-19 в Петербурге продолжается. К сожалению, число заболевших растет.

"Глава города также заявил, что власти Санкт‑Петербурга будут вынуждены ввести новые ограничения, соответствующие реальной эпидемической ситуации и стоящим перед северной столицей задачам", — говорится в сообщении.

Кроме того, в городе усилят контроль за использованием пассажирами средств индивидуальной защиты в общественном транспорте.

"Пассажиры, нарушающие масочный режим, будут вынуждены заплатить штраф или покинуть салон транспорта. В метрополитен пассажиры без масок допускаться не будут", — сообщает городской комитет по транспорту.

Отмечается, что за последние три дня в наземном транспорте и метро составлено около 100 актов за отсутствие у пассажиров гигиенических масок.