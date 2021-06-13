В Санкт-Петербурге планируют новые ограничения из-за коронавируса
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – ПРАЙМ. Заболеваемость COVID-19 в Петербурге растет, власти вынуждены будут ввести новые ограничения, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова обсудили эпидемическую ситуацию в городе.
По словам Башкетовой, проведенные проверки по барам, ресторанам и торговым центрам зафиксировали многочисленные случаи нарушения правил эпидемической безопасности и ослабление контроля со стороны персонала за посетителями при массовых просмотрах матчей ЕВРО-2020.
Беглов напомнил, что эпидемия COVID-19 в Петербурге продолжается. К сожалению, число заболевших растет.
"Глава города также заявил, что власти Санкт‑Петербурга будут вынуждены ввести новые ограничения, соответствующие реальной эпидемической ситуации и стоящим перед северной столицей задачам", — говорится в сообщении.
Кроме того, в городе усилят контроль за использованием пассажирами средств индивидуальной защиты в общественном транспорте.
"Пассажиры, нарушающие масочный режим, будут вынуждены заплатить штраф или покинуть салон транспорта. В метрополитен пассажиры без масок допускаться не будут", — сообщает городской комитет по транспорту.
Отмечается, что за последние три дня в наземном транспорте и метро составлено около 100 актов за отсутствие у пассажиров гигиенических масок.
https://1prime.ru/society/20210613/833922439.html