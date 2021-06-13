МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Проверки соблюдения мер по коронавирусу в парках Москвы идут регулярно, в том числе с помощью камер наблюдения, штраф за нарушение составит 4 тысячи рублей, сообщил РИА Новости начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. В Санкт-Петербурге планируют новые ограничения из-за коронавируса

Ранее в социальных сетях начали появляться видео, на которых видно, что москвичи не соблюдают новые правила прогулок в парках и продолжают использовать инфраструктуру, площадки и аттракционы, несмотря на запрет и ограничительные ленты.

"В парках обязательно проверяется соблюдение указа мэра Москвы. Работают сотрудники полиции, Росгвардии и Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ). Проверки регулярные, они идут в постоянном режиме, в том числе с использованием камер видеонаблюдения. Поэтому даже если физически наряда на месте нет, то по камерам будет установлено нарушение, будет вызван наряд полиции, и нарушителей привлекут к ответственности", — сказал Данчиков.

Он добавил, что штраф составит 4 тысячи рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что за последнюю неделю ситуация с распространением коронавируса в столице резко осложнилась. В связи с этим были приняты решения о введении ряда ограничительных мер, в частности с 13 по 20 июня в парках запрещается использование объектов городской инфраструктуры, а именно детских, спортивных, развлекательных площадок, тренажёров, беседок, лавочек, теперь в парках можно только гулять.