МОСКВА, 14 июн /ПРАЙМ/. Россияне в мае интересовались прививкой от коронавируса в шесть раз чаще по сравнению с началом года, когда в стране началась массовая вакцинация, говорится в исследовании сервиса "СберЗдоровье", которое есть в распоряжении РИА Новости. От чего стоит застраховаться перед турпоездкой в 2021 году

"Аналитики проанализировали количество обращений к врачам телемедицины за консультациями перед планируемыми прививками против коронавируса. По сравнению с апрелем 2021 года в мае количество подобных вопросов к специалистам возросло в 1,5 раза, и в 6 раз относительно января — первого полного месяца, когда в России была запущена массовая вакцинация от коронавируса", — выяснили эксперты.

Чаще всего за онлайн-консультациями к врачам перед вакцинацией от коронавируса обращались жители Москвы, Краснодарского края, Свердловской области, Санкт-Петербурга и Татарстана.

Россиян в основном интересуют возможные медицинские противопоказания для проведения вакцинации, влияние прививки на репродуктивные возможности и сроках вакцинации в период планирования беременности. Кроме того, пациенты спрашивали о возможных побочных эффектах после прививки и о возможности вакцинации при употреблении различных лекарственных препаратов и биологически активных добавок, наличии хронических заболеваний, аллергических реакций и антител. Блинкен согласился, что отношения США с Россией находятся в низшей точке

"Мы видим, что число обращений людей, которые интересуются вакцинацией, растет каждый месяц, и мы предполагаем, что со временем будет увеличиваться и количество тех, кто привьется от коронавирусной инфекции", — прокомментировал медицинский директор сервиса Владислав Мохамед Али.

Он напомнил, что острые воспалительные и респираторные заболевания, обострения хронических заболеваний, выраженные аллергические реакции, аутоиммунные заболевания в острой фазе являются противопоказанием для прививки. Чтобы не навредить своему организму, необходимо сначала снять эти ограничения, подчеркнул эксперт.

"СберЗдоровье" анализировал данные пациентов в обезличенной и обобщенной форме, общее число клиентов компании сегодня превышает 13 миллионов человек.