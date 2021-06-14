МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Три четверти россиян поддерживают идею выделять определенный бюджет на карманные деньги для своих детей, большинство родителей считает оптимальной суммой на карманные расходы детям до 250 рублей в неделю, говорится в исследовании "Росгосстрах банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Около 74% опрошенных россиян поддерживают идею выделения определенного бюджета на карманные деньги для своих детей. Тогда как 26% не считают это обязательным", — выяснили эксперты.

Большинство родителей (45%) считает оптимальной суммой на карманные расходы детям до 250 рублей в неделю, еще 19% — от 250 до 500 рублей. Каждый десятый россиянин готов выделить ребенку до 750 рублей в неделю, около 13% — до 1000 рублей, а 12% — свыше 1000 рублей.

Около 56% родителей в курсе, на что их ребенок тратит карманные расходы: 33% знают, что их ребенок покупает на свои личные сбережения "вкусняшки", а 23% — что откладывает на крупную покупку.

Остальные же россияне считают, что им не обязательно вникать в личный бюджет своего ребенка: из них 23% делают это осознанно, чтобы приучить к самостоятельности, а 21% не интересуются целями детских трат в принципе. Юрист рассказал о методах борьбы с проблемными соседями

Более половины взрослых россиян (51%) сообщили, что им в детстве выделяли карманные деньги, остальные 49% опрошенных отметили, что у них личных денег не было.

Банк проводил опрос в июне по репрезентативной выборке среди 1553 россиян старше 18 лет в городах с населением более 1 миллиона человек.