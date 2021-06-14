МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Тесты на алкоголь и наркотики иногда могут обернуться проблемами даже для тех водителей, которые ничего подобного не принимали. О том, как избежать данной проблемы, подробно рассказало радио Sputnik со ссылкой на интервью вице-председателя Комитета по защите прав автовладельцев, члена движения автомобилистов "Свобода выбора" Александра Холодова.

Он напомнил, что при приеме лекарств автомобилистам необходимо предварительно изучить инструкцию по применению препарата. Даже если там не сказано про управление автомобилем, важно внимательно прочитать их состав. "Надо обратить внимание на противопоказания: на многих лекарственных средствах написано, что они не рекомендуются, когда человек находится за рулем. Как правило, это связано с тем, что у них есть эффект "усыпления": притупляется внимание. Есть лекарства, которые содержат, например, кодеин, в тестах на наркотики он покажет то же, что героин. Сейчас во многих лекарствах от него избавляются, меняют формулу, но вдруг где-то залежи старых лекарств или в каких-то он еще присутствует, то есть в любом случае стоит обратить внимание", — объяснил Холодов. Эксперты посоветовали, как подготовить автомобиль к долгой поездке

По его словам, с особым вниманием нужно подходить к приему лекарств, которые содержат алкоголь и такие вещества, как фенобарбитал, который также может дать положительный результат теста на наркотики.

"Самое опасное средство — это, например, корвалол. Мало того, что он чаще всего на основе спирта, и, если вы только что его выпили, может показать алкогольное опьянение, так еще и покажет наркотическое опьянение, потому что в него входят вещества, которые на анализе показываются как наркотики. Если вы выпили корвалол, по большому счету, должна пройти неделя, чтобы водитель был в полной уверенности, что тест ничего не покажет. Учитывая, что это лекарство для сердечников, стоит вообще задуматься, нужно ли садиться за руль", — считает Холодов.

Эксперт также обратил внимание на то, что в том случае, если человек плохо себя чувствует, надо вспомнить раздел ПДД. Там указано, что в болезненном состоянии не следует управлять автомобилем, чтобы не подвергать опасности себя, пассажиров и окружающих, добавил он. Россиянам рассказали, как стать "невидимкой" для интернет-мошенников

Что же касается таких напитков, как кефир или квас, то их бояться не стоит совсем, утверждает Холодов. "У обычного здорового человека ни квас, ни кефир не покажут алкогольное опьянение. Первые 2-3 минуты после приема могут показать, но позже там будут настолько незначительные дозы алкоголя, что человек не выпьет столько, чтобы "надуть" на нетрезвое состояние. Но если мы говорим про состояние "после вчерашнего", то есть человек всю ночь пил, а утром попил квасу, наверное, тест может что-то показать", — пояснил он.