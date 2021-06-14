МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Подача заявлений на регистрацию актов гражданского состояния и выдачу повторных свидетельств и справок в столичных отделах ЗАГС в нерабочую неделю будет проходить по предварительной записи, сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. В Москве не планируют дополнительные меры поддержки бизнеса из-за COVID

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом.

"С 15 по 19 июня в столичных отделах ЗАГС подача заявлений на регистрацию актов гражданского состояния и выдачу повторных свидетельств и справок будет проходить по предварительной записи по телефону Единой справочной службы города Москвы 8(495) 777-77-77. Регистрация заключения и расторжения брака по ранее поданным заявлениям будет проводиться в назначенные даты и время", — говорится в сообщении.

Отмечается, что через Единый портал госуслуг можно подать заявление на регистрацию заключения брака, расторжения брака, выдачу повторных документов органов ЗАГС, рождения, усыновления. По вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния и иных юридически значимых действий все отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания готовы проконсультировать по телефону.

"Для профилактики возникновения и распространения коронавирусной инфекции в отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания приняты предупреждающие меры. Специалисты регулярно проводят дезинфекцию помещений. Сотрудники обеспечены масками и респираторами. Посетители могут пользоваться антисептическими средствами. Ежедневно перед открытием отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания сотрудникам измеряют температуру. Специалисты с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний к работе не допускаются. Запрещен вход и посетителям с высокой температурой", — информирует оперштаб.