ЛОНДОН, 14 июн — ПРАЙМ. Правительство Британии приняло решение перенести на четыре недели — до 19 июля — срок снятия карантинных ограничений в Англии из-за роста количества заражений COVID-19, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон. В Санкт-Петербурге планируют новые ограничения из-за коронавируса

Полностью снять ограничения в Англии власти планировали 21 июня, однако уже несколько недель растет количество новых заражений и распространяется индийский, более заразный, штамм вируса, при этом ученые заявляют о начале третьей волны пандемии. Ранее от снятия ограничений отказалась Шотландия. "Открытие" региона намечалось на 7 июня.

"Надо признаться, мы не можем просто устранить COVID. Сейчас растет количество заражений и госпитализаций, и решением проблемы остается вакцинация двумя дозами прививки. К тому же мы обеспокоены тем, что Delta-вариант вируса (индийский) распространяется очень быстро, быстрее, чем мы рассчитывали… В настоящее время мы не выполнили все требования для снятия локдауна. Снятие ограничений будет перенесено на четыре недели — на 19 июля", — сказал Джонсон на пресс-конференции в понедельник.

По словам премьера, через две недели правительство изучит статистику и примет окончательное решение о снятии или продлении ограничений.

"Нужно больше времени на то, чтобы привить как можно больше людей, особенно с учетом опасности индийского штамма. Мы уже ускоряем программу вакцинации — те, кто старше 40 лет, получат вторую дозу вакцины не через 12 недель после первой, а через восемь. С завтрашнего дня люди в возрасте 18-24 лет смогут получить первые дозы прививки", — добавил премьер.

По его словам, к 19 июля власти планируют привить две трети жителей старше 30 лет.

Отвечая на вопрос о том, можно ли надеяться на окончательное снятие ограничений после 19 июля, премьер сказал, что уверен в этом.

"Я уверен, что мы сможем это сделать 19 июля, когда население будет находиться за весьма значительной стеной иммунитета. Но на данной стадии мы должны научиться жить с вирусом и стараться как можно лучше с ним справляться", — добавил Джонсон.

При нынешнем уровне ограничений не разрешаются массовые мероприятия внутри помещений, не разрешается работа ночных клубов, требуется соблюдать социальную дистанцию и носить маски в помещениях. Рекомендация правительства по удаленной работе из дома, если это позволяет профессия, также остается в силе. При этом магазины, пабы и рестораны открыты и могут обслуживать посетителей внутри помещений.