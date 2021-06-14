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ВОЗ заявила о снижении числа случаев заражения COVID в мире
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Количество случаев заражения новым коронавирусом в мире снижается седьмую неделю подряд, это самый продолжительный спад за все время пандемии COVID-19, заявил глава Всемирной... ПРАЙМ, 14.06.2021
коронавирус, воз, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЦЮРИХ, 14 июн — ПРАЙМ. Количество случаев заражения новым коронавирусом в мире снижается седьмую неделю подряд, это самый продолжительный спад за все время пандемии COVID-19, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Во всем мире число новых случаев заболевания COVID-19, о которых сообщалось ВОЗ, в настоящее время сокращается в течение семи недель подряд, что является самой продолжительной последовательностью еженедельных сокращений во время пандемии до сих пор", — заявил гендиректор ВОЗ на брифинге в понедельник.
При этом он подчеркнул, что число летальных исходов, вызванных COVID, снижается не так быстро. "Количество смертей, зарегистрированных на прошлой неделе, было таким же, как и на предыдущей неделе", — добавил глава ВОЗ.