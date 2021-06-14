ЦЮРИХ, 14 июн — ПРАЙМ. Количество случаев заражения новым коронавирусом в мире снижается седьмую неделю подряд, это самый продолжительный спад за все время пандемии COVID-19, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. ВОЗ изучает данные о возникновении миокардитов после вакцинации Pfizer

"Во всем мире число новых случаев заболевания COVID-19, о которых сообщалось ВОЗ, в настоящее время сокращается в течение семи недель подряд, что является самой продолжительной последовательностью еженедельных сокращений во время пандемии до сих пор", — заявил гендиректор ВОЗ на брифинге в понедельник.

При этом он подчеркнул, что число летальных исходов, вызванных COVID, снижается не так быстро. "Количество смертей, зарегистрированных на прошлой неделе, было таким же, как и на предыдущей неделе", — добавил глава ВОЗ.