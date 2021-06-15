МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Спада текущей волны коронавируса и снижения числа инфицированных можно ожидать в течение месяца, предположил в интервью радио Sputnik руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Москвичей ждет нерабочая неделя

"Переход к летней стадии должен произойти за месяц, не больше, лето все равно свое возьмет. Надеюсь, к концу июня заболеваемость пойдет на спад, с учетом того, что погода вроде бы достаточно стабильно теплая все это время. Опыт показывает, что при таких погодных условиях вирус совершенно отчетливо начинает плохо культивироваться", – отметил вирусолог.

По его мнению, для снижения заболеваемости было бы полезно ввести меры, стимулирующие людей к добровольной вакцинации.

"Какие-то вещи должны разрешаться только при наличии вакцинации точно так же, как сейчас разрешено поехать за границу только со свежим тестом ПЦР. Такими мерами надо дополнительно побуждать, их можно немало придумать, чтобы людям было проще провакцинироваться и регулярно ревакцинироваться", – считает Чепурнов.

В прошлом году к 15 июня уже был достигнут спад по заболеваемости, который продолжался до середины сентября, напомнил Чепурнов. Скорее всего, по его мнению, в этом году произошло некое смещение волн заболеваемости и весенний подъем "догнал" Россию в июне.

"Ожидалось, что рост начнется где-то в конце апреля. Возможно, у нас просто произошел сдвиг: весенний подъем догнал нас фактически летом. Причем смещение произошло именно у нашей страны, ведь за рубежом прошла отчетливая весенняя волна, и сейчас, к лету, все более-менее нормализовалось", – сказал Чепурнов.

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