МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Власти Московской области усиливают контроль за соблюдением масочного режима. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 14 185

Гражданам-нарушителям грозят штрафы до 30 тысяч рублей.

Для бизнеса — в ряде случаев за нарушения могут приостановить деятельность.

Итак, размер штрафа составляет:

для физических лиц — от 1 тысячи до 30 тысяч рублей,

для должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей,

для индивидуальных предпринимателей (ИП) — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей,

для юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.



Как прокомментировали ситуацию в правительстве Московской области, со вторника, 15 июня, в муниципалитетах, приближенных к Москве, в часы пик будут проводить проверки соблюдения ограничительных мер. В частности, их будут проводить на вокзалах, пассажирских платформах и автобусных остановках региона.

Также в пресс-службе напомнили: до 20 июня в области введен обязательный масочный режим в общественных местах. К таким местам относятся: