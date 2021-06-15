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Россиян предупредили об ужесточении штрафов за нарушение масочного режима
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Власти Московской области усиливают контроль за соблюдением масочного режима. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе, сообщает пресс-служба правительства... ПРАЙМ, 15.06.2021
масочный режим, подмосковье, пандемия коронавируса, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Власти Московской области усиливают контроль за соблюдением масочного режима. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Гражданам-нарушителям грозят штрафы до 30 тысяч рублей.
Для бизнеса — в ряде случаев за нарушения могут приостановить деятельность.
Итак, размер штрафа составляет:
- для физических лиц — от 1 тысячи до 30 тысяч рублей,
- для должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей,
- для индивидуальных предпринимателей (ИП) — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей,
- для юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Как прокомментировали ситуацию в правительстве Московской области, со вторника, 15 июня, в муниципалитетах, приближенных к Москве, в часы пик будут проводить проверки соблюдения ограничительных мер. В частности, их будут проводить на вокзалах, пассажирских платформах и автобусных остановках региона.
Также в пресс-службе напомнили: до 20 июня в области введен обязательный масочный режим в общественных местах. К таким местам относятся:
- магазины,
- аптеки,
- общественный транспорт,
- такси,
- железнодорожный транспорт,
- вокзалы,
- мосты и тоннели,
- предприятия,
- места общего пользования многоквартирных домов,
- медицинские организации.