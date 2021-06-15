МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Общероссийский народный фронт опубликовал рекомендации о способах защиты от мошенников при подозрительных звонках якобы из банка, от "сотрудников" правоохранительных органов и при покупках на интернет-ресурсах, рассказали в пресс-службе. Россиянам рассказали, сколько мошенников звонят от имени банков

"Звонок из "службы безопасности" банка. Злоумышленник звонит с номера, похожего на номер банка, и представляется сотрудником службы безопасности. Он сообщает о "подозрительной операции" или говорит о "сбое системы" и просит назвать данные карты, CVV/CVC-код, код из SMS или пароль от банковского приложения. Как защититься: никогда не сообщайте данные своей карты или пароли. Настоящий сотрудник банка не запрашивает данную информацию", — подчеркнули в ОНФ.

"Обращайте внимание на номер телефона звонящего. Как правило, представители банка звонят с коротких номеров. Не совершайте никаких операций по инструкции звонящего. Немедленно прекращайте общение с подозрительными лицами. Если есть подозрения в сохранности средств, позвоните в свой банк по официальному номеру телефона, указанному на карте",- добавили в пресс-службе.

В случае, если мошенник представляется сотрудником правоохранительных органов, который расследует дело в отношении сотрудника банка, который получил доступ к счету, также нельзя совершать никаких операций по инструкции звонящего, необходимо прекратить общение, после нужно позвонить в свой банк по официальному номеру телефона, указанному на карте.

При совершении покупок на интернет-ресурсах, сообщения на сайте о больших скидках, принуждение к покупкам также должны насторожить покупателя. Чтобы обезопасить себя, необходимо изучить отзывы на сайте и по возможности выбрать оплату после получения товара, добавили в ОНФ.