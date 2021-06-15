МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Twitter решил обновиться и сейчас разрабатывает функции, которые позволят пользователям соцсети стирать упоминания о себе, об этом пишет "Хайтек".

Ресурс ссылается на дизайнера продуктов компании Доминика Камоцци, который и заявил, что по новой "предварительной концепции" можно будет блокировать упоминание себя в сети, а также контролировать — кто именно может ставить теги с их именем.

Также вероятно, что пользователи получат возможность запретить упоминания о нем на определённое количество дней.

Когда будет обновлена соцсеть, пока не сообщается.