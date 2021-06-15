2021-06-15T16:25:00+03:00
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2021
https://1prime.ru/society/20210615/833936529.html
Twitter разрешит пользователям стереть упоминания о себе из соцсети
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Twitter решил обновиться и сейчас разрабатывает функции, которые позволят пользователям соцсети стирать упоминания о себе, об этом пишет "Хайтек". Ресурс ссылается на дизайнера... ПРАЙМ, 15.06.2021
twitter, новости, технологии, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Twitter решил обновиться и сейчас разрабатывает функции, которые позволят пользователям соцсети стирать упоминания о себе, об этом пишет "Хайтек".
Ресурс ссылается на дизайнера продуктов компании Доминика Камоцци, который и заявил, что по новой "предварительной концепции" можно будет блокировать упоминание себя в сети, а также контролировать — кто именно может ставить теги с их именем.
Также вероятно, что пользователи получат возможность запретить упоминания о нем на определённое количество дней.
Когда будет обновлена соцсеть, пока не сообщается.