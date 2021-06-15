МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. За первые три месяца 2021 года киберэксперты заблокировали более 2,5 млн попыток перехода пользователей по фишинговым ссылкам в сегменте электронной торговли в России, пишет "Секрет фирмы" со ссылкой на отчет "Лаборатория Касперского" и сервиса бесплатных объявлений "Юла"

По данным "Юлы", компания заблокировала доступ к 1400 ресурсам, которые копируют её сайт в мошеннических целях.

"Обычно аферисты создают страницы, имитирующие сервис "Безопасная сделка". Ссылки на них жертвам присылают в сторонних мессенджерах. Когда пользователь вводит свои банковские данные и переходит по ссылке, у него списывают деньги", — пересказывает схему мошенничества издание.

Infosecurity a Softline обнаружила с начала 2020 года более 2 тыс фишинговых ресурсов, связанных с мошенничествами на "Авито" и "Юле".

Собеседники издания отмечают, что мошенники активно работают с онлайн-досками объявлений, поскольку для них начали создавать продвинутые инструменты.

"Подобный формат махинаций фактически стал доступным для всех заинтересованных. Неслучайно, что в тематических Telegram-каналах, посвящённых мошенничествам на торговых онлайн-площадках, до 80% участников — несовершеннолетние", — цитирует ресурс гендиректора Infosecurity Кирилла Солодовникова.