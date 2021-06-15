МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Главный врач ГКБ №40 Денис Проценко заявил, что ничего не знает про существование московского штамма коронавируса, но считает, что низкие темпы вакцинации создают для этого предпосылки. Вирусолог спрогнозировал возможный срок спада летней волны коронавируса

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что оригинальные варианты мутаций коронавируса есть в России, в частности в Москве, их свойства и отличия от других штаммов в настоящее время изучаются.

"Нет, про московский штамм не знаю… но низкие темпы вакцинации, они создают предпосылки, биологические предпосылки для этого",- сказал Проценко в интервью RT Россия.

Кроме того, он рассказал, что инкубационный период коронавируса укоротился до 4-5 дней.

"Укоротился период инкубационный, сейчас 4-5 дней. Клиническая картина, наверное, сильно не поменялась", — сказал Проценко в интервью RT Россия.

При этом он не стал прогнозировать, связан ли взрыв заболеваемости с индийским штаммом коронавируса.

Отвечая на вопрос об обязательной вакцинации, Проценко заявил: "Это единственный выход из создавшейся ситуации пандемии, и вопрос, как она регулироваться должна".