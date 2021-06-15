Врач заявил о возможности появления "московского" штамма коронавируса
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Главный врач ГКБ №40 Денис Проценко заявил, что ничего не знает про существование московского штамма коронавируса, но считает, что низкие темпы вакцинации создают для этого предпосылки.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что оригинальные варианты мутаций коронавируса есть в России, в частности в Москве, их свойства и отличия от других штаммов в настоящее время изучаются.
"Нет, про московский штамм не знаю… но низкие темпы вакцинации, они создают предпосылки, биологические предпосылки для этого",- сказал Проценко в интервью RT Россия.
Кроме того, он рассказал, что инкубационный период коронавируса укоротился до 4-5 дней.
"Укоротился период инкубационный, сейчас 4-5 дней. Клиническая картина, наверное, сильно не поменялась", — сказал Проценко в интервью RT Россия.
При этом он не стал прогнозировать, связан ли взрыв заболеваемости с индийским штаммом коронавируса.
Отвечая на вопрос об обязательной вакцинации, Проценко заявил: "Это единственный выход из создавшейся ситуации пандемии, и вопрос, как она регулироваться должна".
https://1prime.ru/society/20210615/833938754.html