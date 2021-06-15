МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Есть понимание, что иммунитет к COVID-19 сохраняется около девяти месяцев после болезни, потом можно вакцинироваться, сообщил главный врач городской клинической больницы №40 Денис Проценко в интервью RT Россия. Врач заявил о возможности появления "московского" штамма коронавируса

"Сейчас есть понимание, не точная уверенность, а понимание, что это как минимум 9 месяцев. Накопили данные, и может окажется, что это не 9 месяцев, а год. Мы пока не понимаем, насколько длительный будет иммунный ответ после вакцинации, а не после болезни, поэтому вокруг этих 9 месяцев сейчас крутится. Прошло 1,5 года, у нас накопились данные от первых заболевших, и мы понимаем, что приобретенный иммунитет после болезни — это около 9 месяцев",- сказал Проценко.

Он добавил, что, по его мнению, в течение ближайших шести месяцев будет понимание от первых добровольцев о том, как долго удерживается иммунный ответ на вакцину.