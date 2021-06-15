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Ученые выяснили, что коронавирус мог появиться в США еще в 2019 году
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Проведенное в США исследование образов крови выявило, что первые случаи заражения коронавирусом в стране произошли в декабре 2019 года, сообщили в пресс-релизе Национальные... ПРАЙМ, 15.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Проведенное в США исследование образов крови выявило, что первые случаи заражения коронавирусом в стране произошли в декабре 2019 года, сообщили в пресс-релизе Национальные институты здравоохранения (NIH).
"Результаты этого отчета предполагают, что инфекция SARS-CoV-2 могла присутствовать в США в декабре 2019 года, раньше, чем предполагалось ранее", — говорится в сообщении.
В рамках исследования ученые изучили более 24 тысяч образцов крови, представленных гражданами из 50 штатов государства в период со 2 января по 18 марта 2020 года. В результате тестирования ученые пришли к выводу, что у определенного количества американцев образовались антитела уже в начале января в тех штатах, где на тот момент официально еще не было зафиксировано случаев заражения.
В общей сложности с начала пандемии в США выявили более 33,3 миллиона зараженных, скончались более 597,3 тысячи пациентов с COVID-19. Почти 300 миллионов американцев получили дозы вакцины от коронавируса, сообщает университет Хопкинса. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), первую дозу вакцины получили 170,2 миллиона человек, обе прививки сделали 138,1 миллиона американцев.