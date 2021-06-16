МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ обсуждает создание геоинформационной системы (ГИС) "Национальная платформа видеонаблюдения", которая объединит системы видеонаблюдения и даст возможность анализировать видео со всех городских камер в стране, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

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Как отмечают источники издания, на разработку платформы и установку камер планируется потратить 250 миллиардов рублей за пять лет. А в качестве подрядчика по разработке проекта рассматривается совместное предприятие "Ростеха" и "Ростелекома" — ООО "Национальные технологии". Структуры "Ростеха" займутся аппаратной частью проекта, а "Ростелекома" — софтверной.

В Минпромторге изданию сообщили, что инициатива "идет от отрасли". Генеральный конструктор системы "Безопасный город" Оксана Якимюк подтвердила газете, что идея разработки такой ГИС обсуждалась на заседании межведомственной комиссии по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса (АПК) технических средств "Безопасный город" (в нее входят МЧС, Минпромторг, МВД, ФСБ). "Ростех" и "Ростелеком" от комментариев отказались.

Как пишет издание, весь проект оценивался ранее в 97 миллиардов рублей. Источником финансирования может стать ВЭБ.РФ, который в рамках концессионных соглашений либо контрактов жизненного цикла выделит каждому субъекту федерации до 3 миллиардов рублей на закупку решений для АПК.

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"Проект "Национальной платформы видеонаблюдения" предполагает масштабирование технологии, которая применяется в Москве, но с другим подходом…. Сейчас городские системы видеонаблюдения отправляют видео в ЦОД методом непрерывного потока…. Это тупиковая технология, которая требует слишком большого числа ЦОД, поэтому камеры, которые запустят в рамках ГИС, планируется оснащать вычислительными модулями", — сообщил газете источник, близкий к проекту.

Благодаря этому камера будет самостоятельно распознавать и фиксировать инциденты, например преступления, и только после этого отправлять видеопоток в ЦОД, отмечает газета. При этом, проводить автоматизированный анализ инцидентов непосредственно на камерах можно только в том случае, если это не связано с персональными данными, считает гендиректор группы ЦРТ Дмитрий Дырмовский. "Так, например, задача распознавания лиц, особенно в сценарии поиска преступников, имеет отношение к экстраконфиденциальным сведениям, поэтому размещать такие данные на камере категорически нельзя", — добавил он.