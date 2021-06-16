МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 13 397, до 5 249 990, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Москва вводит обязательную вакцинацию в сфере услуг

Накануне в стране было зарегистрировано 14 185 новых случаев коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 13 397 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1918 (14,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 249 990 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,26%.

Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 5782, в Подмосковье — 1187, в Санкт-Петербурге — 927.

Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области и Еврейской автономной области — по 6, Ненецком автономном округе — 3.

Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе.

За сутки в РФ выписаны 10 256 человек после COVID-19, за все время — 4 828 500, в том числе в Москве — 3381, Санкт-Петербурге — 1437, Подмосковье — 945.

Подтверждены 396 смертей с COVID-19, за все время — 127 576, в частности, в Москве — 75, Санкт-Петербурге — 63, Нижегородской области — 19.