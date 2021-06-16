МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Москвичам снова разрешили сидеть на скамейках и подобных объектах в парках, измененное распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на официальном портале мэра и правительства. В Деловой России заявили о скидках привитым от COVID в гостиницах Москвы

Ранее мэр Москвы опубликовал указ с новыми ограничениями по коронавирусу, в том числе в них было указано, что с 13 по 20 июня запрещается использование на территориях парков объектов городской инфраструктуры, а именно детских и спортивных площадок, беседок, лавочек, фактически в парках можно только гулять. Как в свою очередь сообщал РИА Новости начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, за соблюдением этого требования будут следить сотрудники полиции, Росгвардии и Объединения административно-технических инспекций Москвы в том числе используя камеры видеонаблюдения. Нарушителям грозит штраф на сумму 4 тысячи рублей.

"При посещении территорий общегородского значения… не допускается использование объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица (за исключением скамеек и иных подобных объектов)", — говорится в новой версии документа.