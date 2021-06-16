МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Тамара Плетнева получила уведомление от заместителя прокурора Московской области о принятии в работу ее запроса о проверке нарушений требований налогового законодательства России компанией "Ани Лорак продакшн" украинской певицы Ани Лорак. Об этом парламентарий рассказала агентству "Прайм".

"Поскольку прокурорам дан "зеленый свет" на проведение проверки на самом высоком уровне, можно не сомневаться, что они проведут качественное расследование", — отметила Плетнева.

Ани Лорак является генеральным директором ООО "Ани Лорак продакшн".

Как ранее писала "Российская газета", группа депутатов нижней палаты партамента России в составе Дениса Парфенова, Алексея Корниенко, Тамары Плетневой и Дмитрия Кузякина направила запрос на имя начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России с просьбой рассмотреть возможности реагирования на сложившуюся ситуацию в соответствии с законами РФ.

"Формально доходы от концертной деятельности Ани Лорак поступали на счета полностью принадлежащего ей ООО "Ани Лорак Продакшн", однако общая сумма взносов этой фирмы за 2019 год (страховые взносы ОМС, взносы в ПФР, соцстрах и транспортный налог) составили порядка 165 тысяч рублей", — пишет издание.

При этом, отмечается в статье, сама Лорак публично признавалась, что за один концерт зарабатывает до 50 тысяч долларов (в среднем, 3,5 млн рублей), а до пандемии таких концертов певица давала не менее 60 в год. Примерно такие же гонорары предлагаются и за выступления на корпоративах.

Помимо прочего в статье авторы РГ задаются своевременным вопросом: как выходит, что Украина не пускает российских актёров к себе, а в нашей стране вовсю зарабатывает украинские граждане, такие как Ани Лорак.