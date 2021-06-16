С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – ПРАЙМ. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу пока не готовит распоряжение об обязательной вакцинации от коронавируса по примеру Москвы и Московской области, сообщила РИА Новости представитель ведомства. В Деловой России заявили о скидках привитым от COVID в гостиницах Москвы

"Пока такого документа в разработке нет", — сказала она, не уточнив подробностей.

В среду утром глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины.

Московская область приняла аналогичное решение.