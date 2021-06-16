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В Петербурге пока не готовят распоряжение об обязательной вакцинации
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Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу пока не готовит распоряжение об обязательной вакцинации от коронавируса по примеру Москвы и Московской области, сообщила РИА... ПРАЙМ, 16.06.2021
вакцинация, коронавирус, вакцина, санкт-петербург, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – ПРАЙМ. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу пока не готовит распоряжение об обязательной вакцинации от коронавируса по примеру Москвы и Московской области, сообщила РИА Новости представитель ведомства.
"Пока такого документа в разработке нет", — сказала она, не уточнив подробностей.
В среду утром глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины.
Московская область приняла аналогичное решение.