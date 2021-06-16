МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Вакцинации в Москве подлежат более 2 миллионов работников, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Организациям грозит штраф за нарушение новых требований о вакцинации

"Работников категорий, определенных постановлением, в Москве 3,5 – 4 миллиона. Вакцинации подлежат 60%, то есть чуть более 2 миллионов человек, и часть из них уже наверняка вакцинированы", — сказала Ракова.

Обязательная вакцинация 60% сотрудников в Москве не ограничивает права граждан, каждый по-прежнему сам принимает решение, делать прививку или нет, добавила Ракова.

"Важно отметить, что такая мера не ограничивает права граждан. Каждый по-прежнему сам принимает решение о том, делать прививку или нет. Но такой работник должен понимать, что их права не должны идти вразрез с правами других граждан — его клиентов — и тем более подвергать риску их здоровье и жизни", — сказала Ракова.

В среду главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до 15 августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Работодатели должны будут предоставить сведения о вакцинации сотрудников с 1 по 15 июля с использованием личного кабинета юридического лица на сайте мэра и правительства столицы. Сервис для отчета работодателей станет доступен 1 июля.

Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге назвал обстановку с заболеваемостью драматической, отметив, что в больницах с COVID-19 находятся более 12 тысяч человек. Он призвал отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в Москве с пониманием.