МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Только по решению суда собственник может лишиться прав на недвижимость. На это может быть несколько оснований. Например, если сделка признана недействительной, разбирался РБК. Россияне начали массово отказываться от идеи покупки жилья

Опрошенные изданием юристы перечислили 10 ситуаций, из-за которых можно лишиться своего жилья.

По словам главного юриста сети "Миэль" Ольгу Балбек, есть несколько распространенных случаев, когда сделка может быть оспорена, а у собственника/покупателя — изъята недвижимость.

Например, если на момент продажи имущества в отношении его имелись судебные разбирательства, были наложены арест, обременение, инициирована процедура банкротства продавца.

"Собственник может погрязнуть в судебных разбирательствах, если квартира, ставшая предметом спора, была приобретена им по заниженной цене, а продавец в течение трех лет после этой сделки признан банкротом. Финансовый управляющий проверит сделки продавца квартиры, и если будет доказана сомнительность сделки, которая могла способствовать банкротству продавца, сделку могут признать недействительной. Например, если собственник приобрел квартиру стоимостью 20 млн руб. за 5 млн рублей", — цитирует издание Ольгу Балбек.

Кроме того, без квартиры можно остаться, если при ее продаже бывшим собственником не были соблюдены требования семейного законодательства. Россияне смогут продать недорогую квартиру без налоговой декларации

Суд также может принять решение об изъятии жилья, если нарушены права законных наследников, имущество, полученное по наследству, было продано одним из наследников по своему усмотрению, без учета прав и интересов остальных.

Юристы отмечают, что невыплаченные долги по ипотеке также являются основанием для суда. Специалисты отмечают также, что лишиьбся жилья можно не только за собственные долги. Долги родственников тоже могут повлиять на судьбу собственника и его жилье.

Например, если квартира передана родственнику для сокрытия ее от взыскания.

Ольга Балбек обращает внимание еще на один случай: если собственник использует квартиру не по назначению (например, устроил в квартире ресторан, казино или гостиницу), нарушает права и спокойствие соседей (к примеру, разводит в квартире домашний скот и т. д.).