МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 14 057, до 5 264 047, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Треть россиян призналась в экономии на еде

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 14 057 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 175 (15,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 264 047 случаев заболевания.

Темп прироста составляет 0,27%.

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Москве — 6195, Подмосковье — 1208, Санкт-Петербурге — 946, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Северная Осетия-Алания — 0,05%, 2. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея — 0,06%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Камчатский край, Кабардино-Балкарская Республика — 0,07%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 11 205 человек после COVID-19, за все время — 4 839 705. В частности, в Москве выписаны 3636 человек, Санкт-Петербурге — 1757, Подмосковье — 824.

За сутки в РФ отмечено наибольшее число смертей с COVID-19 с 23 марта — 416, за все время 127 992.

Согласно данным штаба, 23 марта в РФ было зарегистрировано 427 смертей.

В частности, за последние сутки в Москве — 73, Санкт-Петербурге — 61, Нижегородской области — 20.