МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. С конца мая число новых сайтов, предлагающих сертификаты о вакцинации от COVID-19, выросло с 360 до 500, пишет Forbes.ru. По мнению опрошенных изданием экспертов, рост таких сайтов спровоцировала обязательная вакцинация. Что касается ответственности, то покупатели фальшивого сертификата берут на себя больше рисков, чем его продавцы. Жители Подмосковья бросились делать прививку от COVID

"Предложения можно найти на площадках, которые занимаются не только продажей справок, но и в целом digital-товаров", — цитирует Forbes эксперта по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрия Галова. По его словам, в марте стоимость фальшивых сертификатов о вакцинации составляла от 2 тыс до 5 тыс рублей за сертификат.

По данным издания, данные о фейковой прививке попадают в личный кабинет покупателя через врачей, для этого покупателю "онлайн-укола" нужно предоставить сканы паспорта, СНИЛС и внести 50%-ную предоплату за услугу. Потом врач в одной из больниц внесет данные заказчика в систему, а саму ампулу с вакциной утилизирует. Затем нужно перевести оставшиеся 50% оплаты. Еще через три недели тот же врач сделает отметку о прививке вторым компонентом. После этого в госрегистре будут стоять две отметки о вакцинации, а в личном кабинете заказчика на "Госуслугах" появится специальный QR-код с информацией о прививке.

Один из собеседников Forbes рассказал, как купил в апреле сертификат о вакцинации в интернете за 1500 рублей со штампом московской поликлиники №68. Песков заявил, что процесс вакцинации в России идет плохо

По словам экспертов, опрошенных изданием, покупатель поддельного сертификата рискует значительно больше, чем организация, которая его выдала.

Партнер фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов считает, что по нынешнему законодательству сотруднику медучреждения и самому учреждению в худшем случае грозит штраф в размере 30 тыс — 50 тыс рублей за подделку штампов, печатей или бланков, а также их использование, передачу или сбыт сертификатов. А вот за использование такого сертификата можно привлечь и к уголовной ответственности.

По словам юриста, для пользователя, который покупает, хранит и перевозит такой сертификат, предусмотрено наказание (ч.3 ст. 327 УК РФ) в виде принудительных работ, ограничения или лишения свободы сроком до одного года.