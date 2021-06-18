МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов считает, что для того, чтобы предприниматели смогли отстранять непривитых сотрудников от работы, необходимо законодательно обновить соответствующие категории профессий. Власти Москвы рассмотрят создание свободных от COVID заведений

В среду глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение. Позднее омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил РИА Новости, что непривитых от коронавируса сотрудников столичных предприятий, в отношении которых действует требование об обязательной вакцинации, можно отстранить от работы без сохранения зарплаты на основании требований столичного Роспотребнадзора.

"У нас существует постановление правительства номер 825 1999 года, которое говорит о том, что отсутствие профилактических прививок действительно является основанием для отказа в приеме на работу и для отстранения от работы граждан, профессии которых входят в перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Это врачи, педагоги, работа с животными, сельское хозяйство, лесозаготовка", — рассказал Кофанов РИА Новости.

По его словам, отстранять от работы из-за отсутствия прививки сотрудников ресторанного бизнеса, салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов на основании этого постановления нельзя. При этом есть федеральный закон об иммунопрофилактике болезней, согласно которому гражданин имеет право отказаться от профилактической прививки.

Таким образом, как объяснил Кофанов, для отстранения от работы сотрудников тех сфер, о которых говорят московские власти, необходимо эти должности внести в перечень профессий, для которых вакцинация обязательна. "К закону это не имеет никакого отношения до тех пор, пока не будут внесены изменения в постановление правительства", — заключил он.

Читайте также:

Омбудсмен уточнил данные об отстранении непривитых сотрудников