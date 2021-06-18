МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Число выявленных за сутки в России новых случаев COVID-19 наибольшее с 1 февраля — 17 262, общее число достигло 5 281 309, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Москва отменяет режим нерабочих дней с 21 июня

Согласно данным штаба, 1 февраля в стране было зарегистрировано 17 648 новых случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 17 262 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2464 (14,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 281 309 случаев заболевания. Темп прироста новых случаев составляет 0,33%. Москва ужесточает ограничения по COVID-19

Максимум новых случаев коронавируса зарегистрирован в Москве за сутки, он составил 9056 зараженных.

Согласно статистике штаба, до этого наибольшее число новых случаев коронавируса было отмечено 24 декабря прошлого года и составило 8203.

"Распределение по субъектам: 1. Москва 9056, 2. Московская область 1254, 3. Санкт-Петербург 970", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области — 7, Ненецком автономном округе — 4, Чукотском автономном округе — 1.

Наименьший темп прироста коронавируса за сутки в Северной Осетии (0,05%), Адыгее (0,06%).

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Северная Осетия-Алания — 0,05%, 2. Республика Адыгея — 0,06%, 3. Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика — 0,07% ", — говорится в сообщении. Собянин призвал начать ревакцинацию от коронавируса

За сутки в РФ выписаны 10 954 человека после COVID-19, за все время — 4 850 659, в частности, в Москве выписаны 3 784 человека, в Санкт-Петербурге — 1 455, в Подмосковье — 889.

СМЕРТНОСТЬ РАСТЕТ

За сутки в РФ подтверждено наибольшее с 18 марта число смертей пациентов с коронавирусом — 453.

Наибольшее среди регионов число смертей пациентов с коронавирусом отмечено за сутки в Санкт-Петербурге — 79, в Москве — 78, в Нижегородской области — 21.

Согласно данным штаба, 18 марта в стране было зарегистрировано 460 смертей больных с коронавирусом.